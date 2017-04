Meningite, 41enne ricoverato a Milano

MILANO, 6 APR - "Un uomo di 41 anni, impiegato e residente a Milano, è stato ricoverato ieri sera all'ospedale San Paolo di Milano con febbre alta e altri sintomi riconducibili a meningite che, questa mattina, dopo il prelievo del liquor, è stata confermata. L'uomo ora si trova ricoverato nel reparto di malattie infettive, in condizioni non critiche. Già avviata la profilassi per i contatti stretti per 5 familiari e 40 colleghi di lavoro. Al momento sono in corso ulteriori esami per l'identificazione del ceppo". Lo ha comunicato l'assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera. L'uomo si è sentito male martedì scorso, 4 aprile, accusando febbre alta e brividi, ha spiegato l'assessore. "Ieri i sintomi si sono acuiti con la comparsa di vomito e rash cutaneo che lo hanno spinto a chiamare la guardia medica, la quale ha immediatamente disposto il trasferimento al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo".