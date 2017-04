Ventura,anticipare A evita gap fisico

TORINO, 6 APR - "Tre giornate di campionato per preparare la sfida con la Spagna permetterebbero di riaccendere la spina, l'adrenalina". Ventura torna sul possibile inizio anticipato della prossima stagione, "Non possiamo andare a giocare una gara che vale la qualificazione mondiale pagando un gap fisico - ha spiegato il ct azzurro - La sensazione netta dopo la partita con la Francia è stata di parità a livello tattico ma grande differenza a livello fisico e questo gap va colmato". Ventura, tuttavia, ha precisato: "Sembra che tutto ruoti intorno alla mia richiesta che non c'è mai stata. Ho chiesto dialogo, ma una giornata in più non cambia niente, se viene fatta per forza viene fuori un dramma esistenziale. Dobbiamo creare presupposti perché l'Italia diventi più forte".