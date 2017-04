Pioli,rumors panchina? non vedo nessuno

MILANO, 06 APR - "Apro la porta ma non vedo nessuno". Con questa battuta il tecnico dell'Inter Stefano Pioli commenta, a Top Calcio 24, i rumors riguardo i tanti allenatori affiancati alla panchina dell'Inter per la prossima stagione. "Io sono molto concentrato, motivato e sereno. Stiamo lavorando bene - aggiunge - mi piace lo spirito e l'ambiente. Nella mia carriera ho dovuto sempre conquistare e sudare ogni passo ed è così che sto facendo e che farò in futuro. Mi sento un allenatore da Inter. E' un punto di partenza che può diventare un punto d'arrivo". Pioli, inoltre, afferma di aver già parlato con la società per programmare la prossima stagione: "Ho la fortuna di condividere Appiano con la società, si parla del presente e anche del futuro".