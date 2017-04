Barista ucciso, psicosi e falsi allarmi

BOLOGNA, 6 APR - Psicosi in città, psicosi nelle carceri. La latitanza del russo Igor Vaclavic, ricercato per varie rapine e messo in collegamento con il tentativo di rapina sfociato nell'omicidio del barista Davide Fabbri sabato sera a Budrio, nel Bolognese, ha scatenato una serie di reazioni a Bologna e provincia e tra i detenuti. A Bologna, ad esempio, un movimentato intervento della Polizia di Stato nel quartiere Navile, dietro la stazione e vicino al nuovo Comune, ha fatto pensare al possibile inseguimento del latitante. Era invece un malvivente, slavo, inseguito per un delitto comune. Ma in quei momenti la cittadinanza era stata invitata dagli agenti a chiudersi in casa, nel timore che fosse il russo, con i capelli rasati. Anche i centralini dei Carabinieri sono stati tempestati di telefonate. Tra i detenuti sono molti invece che, avendo condiviso la detenzione con Vaclavic, si offrono di collaborare con gli inquirenti. Racconti che creano ovviamente lavoro e confusione.