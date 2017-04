Marini, ridare fiducia a turisti

MILANO, 6 APR - "Dobbiamo intervenire per la continuità delle presenze di turisti, perché il turismo è una forte caratterizzazione della nostra economia. Abbiamo bisogno di restituire fiducia ai visitatori: c'è un parte di Umbria che è in piedi e, d'altra parte, dobbiamo evitare una ricostruzione senza le persone". Lo ha detto la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, a margine di un incontro per Fuorisalone di Milano sulla ricostruzione post terremoto. Per la ricostruzione, Marini ha parlato di "un modello specifico che aumenti il grado di sicurezza, aumenti la fiducia dei cittadini, ci aiuti nella prevenzione del nostro patrimonio storico-artistico".