Suicida militare coinvolto in inchiesta blindati Afghanistan

ROMA, 6 APR - Un ufficiale di 50 anni è stato trovato stamani senza vita in un ufficio del Comando Truppe alpine di Bolzano: l'ipotesi più accreditata è che si tratti di un suicidio. Nei confronti del militare, un colonnello originario di Foggia, è stato di recente chiesto il rinvio a giudizio insieme ad altri 5 ufficiali per truffa militare aggravata in relazione al nolo di alcuni mezzi destinati al contingente italiano a Kabul la cui blindatura è risultata più leggera (e meno cara) di quella pattuita: circostanza che avrebbe anche potuto mettere a serio rischio, sostengono gli inquirenti, il personale cui erano destinati. L'udienza preliminare è fissata per il 20 aprile. L'inchiesta, coordinata dal procuratore militare di Roma Marco De Paolis, prese le mosse dalla morte di un altro ufficiale, il capitano Marco Callegaro, 37 anni, originario di Rovigo e residente a Bologna. Il corpo di Callegaro fu trovato nel luglio 2010 nel suo ufficio all' aeroporto di Kabul. Il caso fu archiviato come suicidio.