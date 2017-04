Inter: Moratti, Conte? Non cambierei..

MILANO, 06 APR - "Con Suning i tifosi dell'Inter possono senza dubbio sognare. Suning è il vero, grande acquisto. Parliamo di un gruppo con grandissime potenzialità, nonostante il compito non sia così semplice perché la strada non è priva di ostacoli": lo dice l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti a Tuttomercatoweb. Moratti è certo che il futuro dell'Inter sarà molto positivo tanto da annunciare che, nella prossima stagione, la squadra nerazzurra potrà "diventare l'anti-Juventus. Le possibilità per riuscirci ci sono". "Mi piace ma non credo sia il caso di cambiare ancora una volta allenatore", ha poi aggiunto l'ex presidente dell'Inter sull'ipotizzata candidatura di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra. "Dobbiamo essere sinceri, la situazione che ha trovato Pioli al momento del suo arrivo era molto complicata. Sarebbe stato un vero e proprio miracolo arrivare al terzo posto. Il mio giudizio è positivo", ha concluso Moratti.