Dombrovskis,accelerare pulizia npl o perderemo 10 anni

LA VALLETTA, 06 APR - "Se non acceleriamo la pulizia dei crediti deteriorati, serviranno altri dieci anni per liberarci dall'attuale stock": Così il vicepresidente della Commissione Ue responsabile dei servizi finanziari, Valdis Dombrovskis, parlando alla conferenza Eurofi a Malta. Dombrovskis è convinto che il problema abbia una "dimensione europea" a causa dell' "effetto contagio" che provoca, e quindi "le autorità nazionali e le istituzioni Ue dovrebbero unire le forze per disegnare una strategia" di sostegno agli Stati. (ANSA).