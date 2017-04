Stalking a insegnante, arrestata mamma

COMO, 6 APR - I carabinieri di Erba hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari, chieste dalla Procura di Como, al termine di un'indagine per stalking e lesioni personali aggravate maturata ai danni di un'insegnante all'interno dell'istituto comprensivo di Pusiano (Como). Agli arresti sono finite due donne, entrambe quarantenni: la mamma di un ragazzino che frequenta la scuola media e una insegnante dello stesso istituto, sua amica. Le due donne sarebbero responsabili di una serie di atti persecutori nei confronti dell'insegnante, ritenuta non all'altezza del suo ruolo e per questo fatta oggetto di varie denunce indirizzate al provveditorato e alla direzione della scuola, allo scopo di farla trasferire. Il 9 dicembre scorso, secondo le accuse, la professoressa arrestata offrì alla collega un caffè, al quale era stato aggiunto un farmaco a base di benzodiazepine. L'intenzione era quella di mettere in cattiva luce l'insegnante, facendola apparire come assuntrice di psicofarmaci.