Scontri a San Paolo, fermati 26 cileni

SAN PAOLO, 6 APR - La polizia di San Paolo ha arrestato 26 tifosi dell'Universidad de Chile per gli incidenti avvenuti ieri in occasione della partita di Coppa Sudamericana contro il Corinthians. E' invece di sette persone il bilancio dei feriti, tutti ricoverati in ospedale: si tratta di quattro cileni, due poliziotti e un'impiegata del club paulista. Le violenze sono cominciate all'interno dello stadio, quando i supporter dell'Universidad hanno divelto vari seggiolini dello stadio di Itaquera (costruito per i Mondiali del 2014) e acceso dei fuochi sugli spalti. La polizia è intervenuta già sugli spalti, nell'intervallo della partita, e ha cominciato a portare via alcune delle persone che, tramite filmati, erano state individuate come responsabili degli incidenti. Da quel momento sono cominciati violenti scontri fra tifosi cileni e agenti, conclusisi con altri arresti. Notevoli i danni allo stadio, con tutti i bagni del settore ospiti distrutti.