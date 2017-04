Mourinho vuole Sanchez allo United

ROMA, 6 APR - Josè Mourinho ha messo gli occhi su Alexis Sanchez che non rinnoverà il contratto con l'Arsenal. Lo scrive oggi il Daily Mail che rilancia quanto riportato da una tv cilena secondo cui lo 'Special One' sarebbe in pressing sul 28enne attaccante dei Gunners e gli avrebbe anche telefonato per invogliarlo a trasferirsi all'Old Trafford questa estate. Anche Pep Guardiola, oggi boss del Manchester City, sarebbe sulle tracce di Sanchez che il tecnico catalano ha già allenato ai tempi del Barcellona, così come il Psg che punterebbe ad affiancarlo a Edinson Cavani e Angel di Maria. Sanchez ha ancora un anno di contratto con l'Arsenal e avrebbe respinto un rinnovo a 180.000 sterline a settimana. L'attaccante cileno, parlando in patria la scorsa settimana, si è detto disposto a rimanere a Londra "ma per una squadra con una mentalità vincente. Sono felice a Londra e spero di finire il mio contratto con l'Arsenal. Speriamo che l'Arsenal possa puntare a vincere grandi titoli".