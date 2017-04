Città d'arte: Matera star, in 7 anni presenze +152%

ROMA, 6 APR - Matera diventa "star" ben prima della sua incoronazione a Capitale europea della cultura 2019 con una crescita delle presenze del 152,4% negli ultimi 7 anni: emerge dai dati sul turismo nelle città d'arte in Italia, elaborati dal Centro Studi Turistici di Firenze e presentati in occasione del lancio della 21/a Borsa del Turismo delle 100 Città d'Arte che si terrà a Bologna dal 19 al 21 maggio. Fra le altre, dopo Matera, spiccano Padova (+44,9%), Verona (+44,7%), Roma (+30,6%), Bologna (+26,5%), Firenze (+25,2%) e Venezia (+22,3%). Negli ultimi 20 anni il turismo nelle città d'arte d'Italia è cresciuto a un ritmo del +3,4% annuo, generando un fatturato annuo stimato in oltre 11 miliardi di euro, di cui il 70% generato da domanda straniera. Nel 2016 gli arrivi nelle città di interesse storico e artistico sono stati 41,5 milioni, pari al 36,2% del totale degli arrivi in Italia, mentre le presenze si sono attestate su 110,8 milioni, pari al 27,6% del totale.