Minniti,no a violenze in nome religione

ROMA, 6 APR - "Violenze e sopraffazioni nel nome delle religioni, ancor di più se si tratta di minorenni, sono inconcepibili, che è un po' più di inaccettabile". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Marco Minniti, con riferimento ai recenti fatti di cronaca, parlando al seminario su "Libertà di coscienza e religione. Ragioni e proposte per un intervento legislativo", promosso dalla Fondazione Astrid. Serve, ha sottolineato Minniti, "un approccio rispettoso per la libertà religiosa, ma profondamente laico. Indipendentemente dalla dinamica dei fatti, se quegli atti dovessero essere casi di sopraffazione in nome della religione, sono inconcepibili. Su questo - ha concluso - non ci possono essere ambiguità".