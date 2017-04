Weidmann,con tassi bassi risparmi 1000 mld ma spese salite

BERLINO, 06 APR - "Facendo un paragone con il livello dei tassi del 2007, gli Stati dell'Eurozona hanno risparmiato complessivamente almeno 1.000 miliardi di euro in tassi. Questi risparmi sui tassi, però, non sono stati usati per ridurre gli ancora troppo alti debiti statali. Al contrario, spesso le spese sono state aumentate ulteriormente". Lo ha detto il presidente della Bundesbank Jens Weidmann, parlando oggi a Berlino.(ANSA).