Stadio Roma: Regione "palla al Comune

SEZZE (LATINA), 6 APR - "Ora la palla sta al Campidoglio, che deve approvare il nuovo progetto. Noi siamo disponibili a verificare il nuovo progetto non terminando l'attuale procedura, in una nuova Cds che potrà far tesoro dell'esperienza già fatta. La prima pietra? Vedremo in base ai tempi che il Comune di Roma si darà". Cosi l'assessore all'Urbanistica della Regione Lazio, Michele Civita, a margine di una iniziativa a Sezze (Latina), all'indomani dello stop della Conferenza dei servizi sullo Stadio della Roma. "L'esito negativo della Conferenza dei servizi, bisogna dire la verità, non avvicina la prima pietra dello stadio. Ora bisognerà aspettare la procedura del vincolo Mibact e soprattutto attendere che la delibera di indirizzo che il Campidoglio ha approvato per cambiare il progetto diventi una realtà".