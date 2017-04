D'Alema, sul lavoro Renzi ha fallito

CAGLIARI, 6 APR - "Le persone hanno perduto la speranza di trovare lavoro: le ricette che ha proposto Renzi non hanno funzionato e credo che questa sia la spiegazione del malcontento che c'è e della crescita della spinta elettorale verso il movimento Cinquestelle. Anche per questo noi crediamo serva una correzione". Così Massimo D'Alema (Mdp) durante la sua prima tappa in Sardegna, a Selargius. "Purtroppo il Governo Renzi, e poi quello Gentiloni che ne continua l'azione, sin qui non sono riusciti a far decollare il Paese - ha sottolineato - La crescita economica è stentata, il mercato del lavoro è stagnante, malgrado trionfalismi di cui sentiamo dire, il Jobs Act è sostanzialmente fallito e anche gli ultimi dati dell'Istat sono impressionanti. E' vero - ha spiegato D'Alema - che c'è stato un calo della disoccupazione, ma non c'è stato un aumento di occupati, mentre si è assistito ad un fenomeno molto preoccupante, cioè le persone si cancellano anche dalle liste di collocamento".