Gentiloni, cittadini vogliono istituzioni rassicuranti

FIRENZE, 6 APR - "In questo momento delicato per il nostro Paese e per il mondo la richiesta che viene alle istituzioni dai cittadini è quella di essere rassicuranti. E' quello che le istituzioni devono fare". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni oggi nel suo intervento per l'inaugurazione del Trauma Center di Careggi. "Da parte dei cittadini - ha aggiunto - c'è bisogno di sapere che c'è un sistema che funziona e che rassicura".