Emiliano, strategia tensione di Renzi

BARI, 6 APR - Per il presidente della Regione Puglia e candidato alla segreteria Pd, Michele Emiliano, l'ex premier Matteo Renzi "sta creando una strategia della tensione per rompere con il governo Gentiloni". "Oggi - scrive su Fb Emiliano - la scusa è l'Elezione al Senato del Presidente della Commissione Affari Costituzionali, domani chissà quale altra scusa dovrà inventarsi". Il governatore pugliese pubblica un lungo post suddiviso in differenti punti, in cui evidenzia, tra l'altro, che Renzi intende "puntare dritto alle elezioni anticipate di fine Settembre sperando di potere giocarsi le ultime fiches di un irresponsabile gioco d'azzardo che non ha niente a che spartire con il nobile e democratico 'gioco politico'".