Sala: rassicuro Raggi, nessuna invidia

MILANO, 6 APR - "Credo che Milano e i milanesi non abbiano mai invidiato Roma e non vivono di questo dualismo con Roma. Vorrei rassicurare la mia amica collega sindaca di Roma, Virginia Raggi, che ha parlato di indivia dei milanesi nei confronti della capitale. Anche no!". Lo ha sottolineato il sindaco di Milano, Beppe Sala, nel corso dell'evento promosso da Assolombarda, 'Milano il futuro', commentando la proposta del presidente Gianfelice Rocca di istituire delle leggi speciali per far diventare Milano una sorta di 'co-capitale'. "Noi pensiamo a noi, se facessimo un referendum per chiedere ai milanesi se sono interessati a far diventare Milano in qualche forma la Capitale - ha aggiunto a margine dell'evento - penso risponderebbero di no. I milanesi sono concreti quindi portiamo lavoro a Milano che è la cosa che conta".