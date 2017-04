Elkann, belli gol Higuain, spero altri..

TORINO, 6 APR - "Sono partite sempre difficili quelle degli ex, è bello che Higuain abbia segnato due gol. Ha mostrato le sue capacità". Il presidente di Fca e di Exor, John Elkann, promuove così la prestazione dell'attaccante argentino contro il Napoli. "Quello che è passato è passato - dice a proposito degli screzi con il presidente partenopeo De Laurentiis - bisogna guardare avanti. Mi auguro che Higuain faccia tanti gol con la Juve, ieri abbiamo giocato bene e ottenuto un grande risultato". L'eliminazione del Napoli, che per la Juve significa la terza finale consecutiva di Coppa Italia, lascia aperte le porte del triplete ai bianconeri, che sono in piena corsa anche per il sesto scudetto consecutivo e per la Champions League. "Questa è una grande Juve, che l'hanno scorso ha vinto il suo quinto scudetto consecutivo, un risultato incredibile, legato alla capacità di mio cugino (il presidente Andrea Agnelli, ndr) e delle persone che lavorano con lui. C'è un fantastico team e questo si vede anche sul campo".