Gip Trieste, no politica nel mio post

TRIESTE, 6 APR - "Non era mia volontà quella di interagire e/o interferire nella dialettica politico-partitica": lo scrive il gip di Trieste, Giorgio Nicoli, in una lettera aperta alla presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani, alla quale esprime "personale stima" e "rispetto per il ruolo istituzionale". Nella lettera, pubblicata stamani dal quotidiano Il Piccolo, Nicoli esprime il suo "dispiacere per le ricadute derivate dalla diffusione di un mio commento scritto 'di getto', in calce a un post pubblico di un amico di Facebook" nel quale aveva definito Serracchiani "supponente e inconsistente" e "un errore della Storia e basta". Nella lettera aperta pubblicata oggi, Nicoli ricorda di aver chiesto scusa "la mattina stessa della pubblicazione della notizia". "Io - aggiunge - non volevo assolutamente che quel mio commento diventasse oggetto di discussione pubblica, nè, credo sottovalutando per un attimo la potenziale diffusività delle esternazioni sul web, avevo pensato a ciò".