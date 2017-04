Sisma, rimozione macerie basilica Norcia

NORCIA (PERUGIA), 6 APR - "Stiamo procedendo alla messa in sicurezza del transetto e dell'abside della basilica di San Benedetto e parallelamente continua il lavoro di rimozione delle macerie. Intanto siamo felici per aver salvato tutte le sette misure (del '500, per l'antico mercato del grano, ndr) che si trovavano nel portico": lo dice all'ANSA Marica Mercalli, soprintendente alle Belle arti dell'Umbria, che segue costantemente le opere di puntellamento e recupero dei monumenti e degli edifici di pregio di Norcia e della Valnerina, rovinati dal sisma. "Per liberare la basilica dalle rovine - aggiunge - e attuare tutti gli interventi necessari per salvare ciò che ne resta, occorrerà ancora del tempo, tra le 15 e le 20 settimane, ovviamente se le condizioni saranno ottimali, a cominciare da quelle climatiche".