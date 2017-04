Tap: nuove barricate e blocchi

MELENDUGNO (LECCE), 6 APR - Nuovi danneggiamenti in località San Basilio, a San Foca di Melendugno, dove Tap deve estirpare, per poi piantarli nuovamente, gli ulivi per avviare i lavori di realizzazione del microtunnel del gasdotto. La recinzione di tutto il lotto A/1 risulta stamani totalmente priva della recinzione metallica, divelta probabilmente dalle frange più estreme degli attivisti che si oppongono alla realizzazione dell'opera. Le strade di accesso al cantiere sono nuovamente sbarrate da blocchi fatti con pietre, materiale di risulta e pneumatici. Tutta l'area é interdetta al traffico veicolare. Le forze di polizia non sono presenti sul posto e i lavori sono fermi. L'iniziale permesso dato dai No Tap alla multinazionale per garantire la messa in sicurezza degli ulivi abbandonati in tutta fretta dopo la manifestazione di sabato scorso, é saltato dopo che i manifestanti hanno appreso quanto dichiarato ieri dal ministro dello Sviluppo Carlo Calenda che al question time ha ribadito che l'approdo del gasdotto si farà.