Spagna, vincono Barcellona e Real Madrid

MADRID, 5 APR - Successo del Barcellona nel match della 30/a giornata della Liga contro il Siviglia. Al Camp Nou la squadra di Luis Enrique chiude la pratica dopo il primo tempo, grazie alla rete di Suarez e la doppietta di Messi, al ritorno in campionato dopo la squalifica e ora in cima alla classifica della Scarpa d'oro con 27 centri in campionato. L'argentino, al di là dei gol autore di una prova maiuscola, si conferma bestia nera della formazione andalusa, visto che con le due di oggi ha segnato 29 reti in 30 partite contro il Siviglia. Le prodezze della Pulce e dei suoi compagni, prossimi rivali della Juventus nei quarti di Champions League sono però state vanificate dal successo, peraltro previsto, del Real Madrid per 4-2 sul campo del Leganes. Travolgente l'avvio 'merengue' con la rete di James e la doppietta di Morata, poi la squadra di Zidane si rilassa ma sfrutta al meglio un'autorete di Mantovani. Così il Real va a 71 punti in classifica e mantiene il +2 sul Barcellona, con una partita in meno rispetto ai rivali.