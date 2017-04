Calcio: Juventus in finale Coppa Italia

ROMA, 5 APR - Gonzalo Higuain firma con due reti alla sua ex squadra la qualificazione della Juventus alla finale di Coppa Italia contro la Lazio il 2 giugno all'Olimpico. Al San Paolo, i bianconeri, forti del 3-1 dell'andata, sono andati in vantaggio al 32' col fischiatissimo argentino. Un tiro non forte ma angolato, su cui Reina ha reagito senza la solita prontezza. Il Napoli ha reagito, trovando l'1-1 con un bel gol di Hamsik all'8' della ripresa, ma ancora Higuain ha concretizzato una efficace azione dei suoi al 14'. Con gran cuore, gli azzurri di Sarri sono tornati in avanti e l'appena entrato Mertens ha pareggiato al 16' approfittando di uno stop sbagliato clamorosamente da Neto. Poco dopo il San Paolo si è riacceso per il 3-2 segnato da Insigne al 22', ma nel resto del secondo tempo la Juve ha sventato gli altri pericoli e si è garantito la finale.