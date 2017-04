Germania, Lipsia vince ma Bayern è a +10

BERLINO, 5 APR - Dopo l'inopinata caduta del Bayern Monaco ieri con l'Hoffenheim (ora terzo in classifica), il Lipsia vince 3-2 a Magonza e allontana un po' la scontata conclusione della Bundesliga, oltre a rafforzare il suo posizionamento in zona Champions. Il distacco tra i bavaresi capolista e il team Red Bulls è di dieci punti, a otto giornate dalla fine. Nelle altre partite del turno infrasettimanale, che aveva visto impegnate ieri quasi tutte le migliori, l'Ingolstadt vince 3-2 in casa dell'Augusta e conquista tre punti d'oro per le speranze di salvezza. L'ormai condannato Darmstadt perde 2-0 in casa col Bayer Lekerkusen, mentre il Borussia Monchengladbach batte 1-0 l'Hertha Berlino. Brutta sconfitta interna col Friburgo del Wolfsburg, in piena zona pericolo.