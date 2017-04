Uomo in campo a Napoli, 'cerca' Higuain

NAPOLI, 5 APR - Un uomo è entrato sul campo di gioco quando Napoli-Juventus era cominciata da pochi minuti e si è avvicinato a Higuain lanciandogli un berretto del Napoli, che il giocatore ha raccolto per poi darlo a un inserviente. L'uomo, che indossava una maglietta con il simbolo di Superman davanti e la scritta "Juve m...." sulla schiena, è poi uscito dal campo e la partita è ripresa. 'uomo che ha invaso il campo durante Napoli-Juventus di Coppa Italia lanciando un cappello contro Higuain è Mario Ferri, detto "il falco". L'uomo è noto in tutto il mondo del calcio per le sue incursioni sui terreni di gioco vestito con la maglia di Superman, la stessa che indossava questa sera al San Paolo. Dopo il suo gesto, Ferri è stato prelevato dagli steward e portato fuori dal campo tra gli applausi dei 50.000 del San Paolo.