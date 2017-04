Diritti tv: Agcom esamina linee guida

MILANO, 5 APR - L'Agcom (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) ha avviato un procedimento istruttorio per l'approvazione delle linee-guida per la vendita centralizzata dei diritti audiovisivi trasmesse dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A per le stagioni sportive 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021. Il termine di conclusione del procedimento è fissato al 3 giugno 2017, si legge nella comunicazione di Agcom. Gli operatori della comunicazione hanno 7 giorni di tempo per inviare informazioni, documenti e osservazioni scritte in merito al testo trasmesso dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A.