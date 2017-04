Ap, Torrisi? Si può risolvere caso

ROMA, 5 APR -"Noi siamo e restiamo in maggioranza. Anzi, ora stiamo andando a votare ancora più convintamente la fiducia a questo governo. Semplicemente chiediamo a tutti, soprattutto al Pd, calma e gesso. Visto che probabilmente è proprio una parte del Pd a non seguire le indicazioni. Noi di Ap infatti abbiamo votato tutti per il candidato del Pd visto che quella è la commissione la cui presidenza toccava al Pd". Sintetizza così la presidente dei senatori di Ap Laura Bianconi la riunione di gruppo che si è conclusa da poco a Palazzo Madama per fare il punto dopo l'elezione di salvatore Torrisi alla presidenza della commissione Affari Costituzionali. "Abbiamo chiesto ad Alfano di parlare anche lui col Pd perché questa reazione sinceramente non la capiamo. Non è un gioco muscolare. Né abbiamo mestato nel torbido come ci dicono di aver fatto". Dimissioni di Torrisi? "Ci ragioneremo. E' una questione che si può risolvere".