Assise appello, sì ergastolo a Bilella

FIRENZE, 5 APR - La Corte di assise di appello di Firenze ha confermato la condanna all'ergastolo per Antonino Bilella imputato dell'omicidio volontario e dell'occultamento del cadavere di Francesca Benetti, la donna scomparsa il 4 novembre 2013 nel Grossetano di cui non è mai più stato ritrovato il corpo. La sentenza è stata letta oggi pomeriggio dal presidente Alessandro Nencini. Bilella era presente all'udienza ed ha ascoltato in silenzio la sentenza della conferma di condanna all'ergastolo.