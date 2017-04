Sebastiani, ad Empoli faremo nostra gara

PESCARA, 5 APR - Questo pomeriggio, nel corso di un evento con uno sponsor, il presidente del Pescara Daniele Sebastiani ha parlato della decisiva gara di sabato in anticipo ad Empoli. Solo una vittoria contro i toscani, potrebbe alimentare ancora flebili speranze di salvezza per gli abruzzesi. Il patron biancazzurro è conscio dell'importanza della gara del Castellani. "Si tratta - ha detto Sebastiani - di una gara importantissima che, in caso di successo, ci permetterebbe di avvicinarci all'Empoli e quindi continuare a sperare. È una sfida determinante così come sanno che è così il tecnico e i ragazzi e quindi andremo a Empoli per giocarcela". Il presiedente ha poi parlato di Coulibaly su cui hanno messo gli occhi le big della A: "In Italia si è sempre alla ricerca di nuovi talenti. Ma è un ragazzo che ha giocato appena due partite in prima squadra. Ha talento, ma credo che debba crescere con calma, speriamo a Pescara perché affrettare le tappe potrebbe essere controproducente".