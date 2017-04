Pd: Per rimonta Orlando punta su Tv

ROMA, 5 APR - Nonostante il distacco da Renzi nel voto dei circoli, credono sia ancora possibile una rimonta nei gazebo delle primarie. Perciò al quartier generale della mozione Orlando assicurano che in questi giorni sarà intensificata la battaglia congressuale, dalla presenza sul territorio alle interviste tv. Un sondaggio riservato darebbe il ministro della giustizia al 30% in vista del voto nei gazebo del 30 aprile: "Ma possiamo ancora crescere, in particolare con il voto di opinione", assicurano. In questi giorni il candidato sta lavorando molto sulla comunicazione, con "focus group" a livello nazionale e locale: prima di ogni appuntamento sul territorio, raccontano dal suo staff, il ministro si ferma ad ascoltare le istanze delle persone che incontra. Quanto alla tv, il tentativo è togliere a Orlando l'immagine ministeriale, con uno stile più informale. Proprio sugli appuntamenti tv, si annuncia una nuova battaglia tra le mozioni Renzi e Orlando.