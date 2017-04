Calenda, verso anti-scorrerie per quotate e soglia 10%

ROMA, 5 APR - "Se non dovesse entrare nel ddl Concorrenza, stiamo discutendo il veicolo adatto in cui inserire" la norma anti-scorrerie. "Ma la soglia che farà scattare l'obbligo informativo aggiuntivo sarà al 10% delle quote societarie e la norma varrà per tutte le società quotate". A dirlo è il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda spiegando che la definizione limitata alle sole società strategiche è "un termine molto complicato da definire". L'addio al mercato tutelato dell'energia e del gas "è una liberalizzazione grandissima, che impatta su tantissime famiglie e su cui non ci può essere alcun rischio, deve essere fatta con tutte le cautele e il tempo necessario". Così il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda sul rinvio a luglio 2019 dello stop al sistema di maggior tutela aggiungendo che si farà la massima attenzione "a essere sicuri che ci siano tutte le garanzie perché non ci siano aumenti di prezzo per i consumatori".(ANSA).