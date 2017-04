In carcere con No Tav, assolto Vattimo

TORINO, 5 APR - Il filosofo Gianni Vattimo è stato assolto in tribunale a Torino dall'accusa di falso per una questione legata al movimento No Tav. Nel 2013, quando era parlamentare europeo, Vattimo visitò il carcere delle Vallette facendosi accompagnare da due attivisti della Val Susa che intendeva incontrare dei loro compagni agli arresti. Per questo la procura aveva chiesto dieci mesi. L'accusa contestava a Vattimo di aver presentato all'ingresso del carcere i due attivisti come "consulenti per i movimenti sociali", cosa che per i pm non corrispondeva al vero. Anche per i due, la pasionaria No Tav Nicoletta Dosio e Luca Abbà, erano state proposte condanna leggermente inferiori. Il tribunale ha però stabilito che "il fatto non sussiste". "Il professore, come europarlamentare, aveva il diritto di farsi accompagnare - ha detto l'avvocato Carlo Blengino, difensore di Vattimo - da chiunque poteva essergli utile per il suo ufficio. L'autorità giudiziaria non può sindacare le sue scelte".