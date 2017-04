Renzi, non mollo e non mollerò mai

ROMA, 5 APR - "Con tutta l'amicizia per Andrea Marcenaro, non ho mai detto ciò che Panorama ha riportato. Non l'ho detto e stavolta non l'ho nemmeno pensato. Gli ho spiegato a pranzo per un'ora perché non ho mollato e a questo punto non mollerò mai". Lo afferma Matteo Renzi a proposito delle anticipazioni del settimanale Panorama ed in particolare l'ex premier fa riferimento ad una frase sul suo ritiro dalla politica.