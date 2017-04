Arriva Alipay, app per pagare per turisti cinesi

MILANO, 5 APR - E' operativo anche in Italia Alipay, il sistema di pagamenti più diffuso in Cina, appartenente ad Ant Financial Service Group, società affiliata del colosso cinese Alibaba Group, tramite l'abilitazione dei pos degli esercenti clienti di UniCredit. Eataly, pronto ad accogliere nella sede di Milano Smeraldo i visitatori cinesi in città per il Salone del Mobile, e Antonia, boutique di top multi-brand più famose a livello internazionale, sono i primi a testarlo. Subito dopo, inizieranno ad accettare pagamenti tramite Alipay altri marchi e rivenditori della moda e del lusso. I turisti cinesi, che hanno speso 215 miliardi di dollari all'estero nel 2015, con un incremento del 53% dal 2014, secondo il World Travel & Tourism Council sono in crescita anche in Italia, la seconda destinazione europea con oltre 3 milioni di arrivi nel 2016 e tra le prime 10 destinazioni a livello globale.(ANSA).