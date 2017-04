Fiera ragazzi: Asterix, le nuove avventure in Italia

BOLOGNA, 5 APR - Il 26 ottobre Asterix sbarca in Italia per un'avventura rocambolesca lungo lo Stivale nell'albo numero 37, Asterix e la corsa d'Italia, il terzo firmato da Jean-Yves Ferri, autore dei testi, e Didier Conrad, autore dei disegni, che arriverà in libreria per Panini Comics nella traduzione di Vania Vitali e Andrea Toscani. "Più azione e più humour" come racconta all'ANSA Ferri, il nuovo album, di cui sono stati svelati il titolo e l'uscita nell'ambito della Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna, riserva molte sorprese. "Roma la eviteremo completamente e visiteremo molte regioni d'Italia, dal nord al sud. Asterix e Obelix saranno a Firenze e a Venezia e contiamo molto sulla traduzione italiana che potrà giocare di più sulle inflessioni dialettali" sottolinea Ferri. 'Asterix e la corsa d'Italia' arriva in un anno speciale, il 2017, in cui Albert Uderzo compie 90 anni e in cui viene ricordato il 40/o anniversario della morte di Rene Goscinny, creatori del più grande successo dell'editoria francofona. 'Asterix e la corsa d'Italia' sarà pubblicato in oltre 20 lingue con una prima tiratura mondiale di oltre 4 milioni di copie. Nel mondo le avventure dei Galli hanno venduto più di 370 milioni di volumi e sono stati realizzati 13 film visti da oltre 110 milioni di spettatori.