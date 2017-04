'Tentò fabbricare ordigno', due anni

BOLOGNA, 5 APR - Due anni per tentativo di fabbricazione di materiale esplodente e minacce. E' la condanna pronunciata a Bologna dal Gup Letizio Magliaro nei confronti di Divine Omoru, anarchico 21enne di origine nigeriana arrestato ad agosto dalla Polizia. L'imputato, per cui è caduta l'aggravante della finalità terroristica, ha avuto la sospensione condizionale della pena e di conseguenza è stato scarcerato. Lo straniero, difeso dall'avvocato Ettore Grenci, era stato prima denunciato per una lite con la compagna. Poi in casa erano stati trovati prodotti chimici che, se opportunamente miscelati, potevano creare un ordigno. Erano stati anche sequestrati appunti su come mescolare le sostanze per fabbricarlo, riferimenti di area anarchica, indicazioni su cabine Enel di Bologna e su zone di distribuzione del gas. L'accusa è stata condotta dal Pm Antonella Scandellari. Fuori dal tribunale era presente un presidio di un gruppo di anarchici, che alla fine hanno festeggiato rumorosamente la scarcerazione di Omoru.