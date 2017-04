Ucciso da branco:scarcerò indagato,gip rischia trasferimento

ROMA, 5 APR - Rischia il trasferimento il giudice che dispose la scarcerazione di uno dei fermati per l'omicidio di Emanuele Morganti ad Alatri. Il Comitato di presidenza di Palazzo dei marescialli ha autorizzato l'apertura di una pratica in Prima Commissione, accogliendo la richiesta del laico di Forza Italia Pierantonio Zanettin. L'iniziale fermo di Mario Castagnacci per cui fu poi disposta la scarcerazione era stato disposto per detenzione di stupefacenti.