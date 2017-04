Piano Rifiuti,verso differenziata al 70%

ROMA, 5 APR - Ridurre entro il 2021 la produzione di rifiuti annuali di 200mila tonnellate, aumentare la raccolta differenziata dal 44% al 70%, realizzare nuovi impianti di riciclo e compostaggio e una nuova organizzazione di Ama basata su unità di Municipio. Il tutto per avviare Roma verso un'economia circolare e a Rifiuti Zero. Sono alcuni degli obiettivi del Piano per la riduzione e la gestione dei materiali post-consumo di Roma Capitale 2017-2021 (PMPC) approvato dalla Giunta capitolina. "Quelli che consideriamo rifiuti sono a tutti gli effetti materiali che possono tornare a nuova vita - spiega la sindaca di Roma Virginia Raggi - Oggi la città produce 1 milione e 700mila tonnellate di rifiuti e per questo abbiamo approvato in Giunta un piano per la riduzione della produzione dei materiali post-consumo e il riciclo". L'assessore all'Ambiente Pinuccia Montanari ha annunciato che "realizzeremo tre nuovi impianti per i rifiuti organici che serviranno a trattare 120.000 tonnellate di materiale".