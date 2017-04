Alitalia: tre presidi protesta in aeroporto Fiumicino

FIUMICINO, 05 APR - Sono tre i presidi di protesta, con bandiere sindacali, striscioni e cartelli, in corso all'aeroporto di Fiumicino, in occasione dello sciopero di 24 ore del personale Alitalia. Un primo di piloti ed assistenti di volo, circa 200 i presenti, presso il varco equipaggi, organizzato dai sindacati confederali e dalle organizzazioni professionali di categoria. Un secondo, oltre 200 le presenze tra personale Alitalia e di società aeroportuali, davanti al Terminal dove si alternano, al megafono, sindacalisti Usb e Cub. Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti ed Ugl trasporto aereo hanno poi organizzato una terza assemblea, oltre 300 le presenze in rappresentanza dei lavoratori di terra, presso l'area Tecnica, davanti alla palazzina Alfa, dove, tra gli altri, sono presenti il Segretario nazionale della Filt Cgil, Nino Cortorillo ed il Sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, che poi si è trasferito anche al presidio del Terminal 1. Nutrito, per controllare la situazione, il dispiegamento di forze dell'ordine nei vari punti dell'area aeroportuale. "Siamo preoccupati e scioperiamo contro i 2000 licenziamenti proposti dall'azienda - ha detto Fabrizio Cuscito, del Dipartimento Nazionale Trasporto aereo Cgil - e contro il taglio delle retribuzioni del 30%. Da domani ricomincia la trattativa al ministero: chiediamo alla Compagnia di ritirare i licenziamenti e non proporre i tagli alle retribuzioni che sono per i lavoratori inaccettabili". Nel frattempo, nelle aerostazioni aumentano le file di passeggeri dinanzi ai banchi Alitalia. (ANSA).