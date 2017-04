C.Conti: ripresa meno fragile ma risanamento faticoso

ROMA, 5 APR - "Nonostante le incertezze iniziali, l'andamento dell'economia italiana sembra aver segnato un'inversione di marcia verso un'espansione meno fragile e più qualitativa". Lo rileva la Corte dei Conti nel Rapporto 2017 sulla finanza pubblica. Allo stesso tempo però il sentiero del risanamento finanziario è per l'Italia "più faticoso" rispetto agli altri Paesi europei, anche se "necessario considerato il maggior livello del debito". Nel rapporto si sottolinea anche che in Italia il cuneo fiscale è "di ben 10 punti" superiore alla media del resto d'Europa: il 49% viene infatti prelevato "a titolo di contributi e di imposte". I magistrati contabili parlano di "limiti e dispersioni" del sistema fiscale italiano ed evidenziano l'esigenza di ridurre la pressione fiscale sottolineando che "un'esposizione tributaria tanto marcata non aiuta il contrasto all'economia sommersa e la lotta all'evasione". (ANSA).