Tap: rimosse alcune barricate da strade

MELENDUGNO (LECCE), 5 APR - Sono state rimosse alcune barricate, fatte di pietre e materiale di risulta, erette con pietre di muretti a secco e materiale di risulta, che impedivano l'accesso di camion al cantiere. In particolare è stata liberata la strada principale che porta al cantiere per garantire l'accesso dei camion di Tap che devono mettere in sicurezza gli ulivi espiantati e abbandonati frettolosamente sui camion sabato scorso quando ci fu una manifestazione di protesta per il gasdotto alla quale parteciparono anche famiglie con bambini. Gli ulivi abbandonati quel giorno saranno messi a dimora in un grandi tini per cercare di farli sopravvivere. Le operazioni saranno controllate dagli stessi manifestanti, mentre i mezzi di Tap saranno scortati dai vigili urbani.