Atto intimidatorio a v.sindaco sassarese

ESPORLATU (SASSARI), 5 APR - L'auto di Giovanni Canu, carabiniere in pensione e vicesindaco di Esporlatu, è stata data alle fiamme nella notte. La Fiat Panda era parcheggiata nel centro del piccolo paese del Goceano, al confine fra la Provincia di Sassari e quella di Nuoro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco nuoresi che hanno domato le fiamme e avviato gli accertamenti assieme ai carabinieri arrivati da Benetutti. Secondo gli investigatori non ci sarebbero dubbi sull'origine dolosa dell'attentato ai danni dell'amministratore pubblico. Ora le indagini si concentrano per individuare il responsabile e le motivazioni del gesto che potrebbe essere legato all'incarico dell'uomo nel piccolo comune.