Alitalia: in corso sciopero 24 ore, cancellati 60% dei voli

ROMA, 5 APR - E' in corso lo sciopero di 24 ore dei dipendenti Alitalia, proclamato dai sindacati contro il piano industriale della compagnia e "la richiesta di circa 2mila esuberi ed il taglio delle retribuzioni del personale navigante tra il 20 ed il 30%". A causa della protesta, Alitalia, ha cancellato il 60% dei voli, tra nazionali e internazionali. Operano regolarmente i voli previsti nelle fasce di garanzia: dalle 7.00 alle 10.00 e dalle 18.00 alle 21.00." Grazie al piano straordinario messo in atto - fa, inoltre sapere la compagnia - il 92% dei passeggeri coinvolti è stato riprotetto su voli alternativi, oltre la metà dei quali con collegamenti in partenza il giorno stesso. Domani sindacati e azienda torneranno al tavolo per una trattativa no stop fino al 13 aprile.