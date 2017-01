Addio calzini gratis uscieri Trentino AA

BOLZANO, 4 GEN - Addio a calze da donna e calzini da uomo per gli uscieri della Regione Trentino Alto Adige. Un nuovo regolamento prevede infatti severi tagli in questo settore. Come scrive il quotidiano Tageszeitung, la presidenza di Arno Kompatscher è intervenuta con tagli anche in questo comparto, con una delibera del 21 dicembre 2016. Se prima di Kompatscher uscieri ed autisti, oltre che delle divise d'ordinanza, venivano riforniti anche di calze, di calzini, cinture e di maglioni, da ora in poi questi abiti se li dovranno procurare da sé. Un taglio - scrive il quotidiano - è stato anche operato sull'uniforme di gala, e sono cadute a causa della spending review anche le scarpe a spese del contribuente. Il regolamento - scrive il giornale - prevede anche precise prescrizioni: le scarpe, seppure acquistate in proprio, dovranno essere rigorosamente di colore nero.