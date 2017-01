Pisacane, complimenti anche dalla Fifa

CAGLIARI, 3 GEN - Giocatore dell'anno per il quotidiano inglese The Guardian per la sua tenacia nell'inseguire il traguardo della Serie A: obiettivo raggiunto lo scorso 18 settembre, a 30 anni, dopo aver superato una terribile malattia quando di anni ne aveva 14. Fabio Pisacane, difensore del Cagliari, si gode il momento. Ma rimane se stesso: umile, concentrato, con i piedi per terra. "So che il Cagliari non ha bisogno di essere portato in giro per il mondo - spiega - ma sono contento di aver portato dappertutto la bandiera dei Quattro mori. E sono contento di essere in questo momento affiancato da una società che punta sui miei principi: lavoro, sacrificio, impegno". Sorpreso, ma non confuso dal premio: "Non me l'aspettavo - dice Pisacane - sono stati giorni bellissimi: ho ricevuto i complimenti della Fifa, dei miei ex presidenti, di tanti miei ex compagni. Piano piano mi sono reso conto di quanto fosse importante questo premio".