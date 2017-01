Addio Benedetti,storico capitano Palermo

PALERMO, 3 GEN - E' morto all'età di 85 anni Enzo Benedetti, "storico capitano dal 1955 al 1962 che in rosanero ha collezionato 273 presenze, secondo nella classifica all time dopo Roberto Biffi", ricorda il Palermo calcio sul proprio sito, esprimendo il cordoglio della società per la scomparsa del difensore, nato a Vezzano Ligure (La Spezia). Cordoglio anche dal sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, e dall'assessore allo Sport, Giuseppe Gini: "Ammainiamo con tristezza e malinconia una bandiera di correttezza, serietà ed eleganza. A Palermo era indissolubilmente legato".