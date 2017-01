Orlandi a dipendenti, compliance obiettivo prioritario

ROMA, 3 GEN - "Dobbiamo interiorizzare il concetto che il nostro compito non è inseguire le mere violazioni formali per sanzionarle severamente. Dobbiamo abbandonare ogni atteggiamento autoritativo: le persone che abbiamo di fronte sono generalmente in buona fede". E' uno dei passaggi del messaggio inviato dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, ai propri dipendenti in un editoriale pubblicato oggi su una rivista interna. "La compliance - aggiunge - diventa una missione prioritaria".