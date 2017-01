Griezmann: 2016 anno da protagonista

ROMA, 3 GEN - E' stato un anno importante per diversi motivi: in primo luogo per la nascita di mia figlia e poi perché credo di avere contribuito al raggiungimento degli obiettivi per il nostro club. E' stato personalmente il mio miglior anno da professionista, spero di poter continuare a migliorare". Così Antoine Griezmann, attaccante dell'Atletico Madrid, in un'intervista al quotidiano spagnolo As, parla del 2016 appena concluso. "Sono triste e arrabbiato per avere perso le finali di Champions e dell'Europeo - aggiunge il francese -. Ho giocato due finali e ho dato tutto. Il mio obiettivo è quello di vincere i titoli per me, il mio club, i miei compagni. Ho bisogno di vincere titoli e farò del mio meglio per riuscirci. Ho scelto l'Atletico per giocare questo tipo di partite: ho la sensazione che le cose siano andate troppo velocemente, ma riusciremo a vincere". "Il ricordo più bello del 2016 è la semifinale di Champions contro il Bayern, in Germania: abbiamo sofferto molto, ma alla fine siamo riusciti a passare".